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Новости Удмуртии

В Ижевске два автомобиля без водителей столкнулись лоб в лоб

11:33, 15 марта, 2017
Григорий Глухов
11:33, 15 марта, 2017
Григорий Глухов
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
Фото: susanin.news
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Инцидент произошел на парковке магазина «Три банана» напротив Южной автостанции.

Ижевск. Удмуртия. Вазовская «десятка» врезалась в «Шкоду» на парковке магазина «Три банана» в Ижевске. Инцидент произошел без участия водителей автомобилей.

Ижевск: удивительное ДТП двух авто без участия водителей

Корреспондент информагентства «Сусанин», ставший очевидцем инцидента, сообщил, что ВАЗ-2110, находившийся на парковке, завелся с автозапуска и начал движение. Автомобиль, в котором на момент ДТП не было водителя, самостоятельно проехал часть стоянки и врезался в «Шкоду».

После удара об иномарку ведущие колеса отечественной легковушки продолжили шлифовать лед. Чем закончилось столкновение машин, в котором не принимал участие ни один из водителей, неизвестно. 

11:33, 15 марта, 2017
Григорий Глухов
307
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие

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