Инцидент произошел на парковке магазина «Три банана» напротив Южной автостанции.

Ижевск. Удмуртия. Вазовская «десятка» врезалась в «Шкоду» на парковке магазина «Три банана» в Ижевске. Инцидент произошел без участия водителей автомобилей.

Ижевск: удивительное ДТП двух авто без участия водителей

Корреспондент информагентства «Сусанин», ставший очевидцем инцидента, сообщил, что ВАЗ-2110, находившийся на парковке, завелся с автозапуска и начал движение. Автомобиль, в котором на момент ДТП не было водителя, самостоятельно проехал часть стоянки и врезался в «Шкоду».

После удара об иномарку ведущие колеса отечественной легковушки продолжили шлифовать лед. Чем закончилось столкновение машин, в котором не принимал участие ни один из водителей, неизвестно.