Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии 17 марта поддержали кандидатуру Максима Шумихина для назначения на пост Уполномоченного по правам человека в республике.

За кандидатуру Шумихина проголосовали единогласно все 50 присутствующих депутатов. Максим Александрович принёс присягу Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике.

Напомним, в 2023 году Максим Шумихин возглавил региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Его предшественник на посту омбудсмена — Виктор Кушко — был уполномоченным по правам человека со 2 марта 2021 года.