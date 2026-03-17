Максим Шумихин избран Уполномоченным по правам человека в Удмуртии

10:34, 17 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
247
0
#Удмуртия\n#права человека
Источник фото: Максим Шумихин в ВК
В последние годы он работал руководителем регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии 17 марта поддержали кандидатуру Максима Шумихина для назначения на пост Уполномоченного по правам человека в республике. 

За кандидатуру Шумихина проголосовали единогласно все 50 присутствующих депутатов. Максим Александрович принёс присягу Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике. 

Напомним, в 2023 году Максим Шумихин возглавил региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Его предшественник на посту омбудсмена — Виктор Кушко — был уполномоченным по правам человека со 2 марта 2021 года

