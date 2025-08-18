Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым перспективы развития промышленности региона. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства.

Отмечается, что Удмуртия демонстрирует высокие темпы промышленного роста.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года республика оказалась на первом месте среди субъектов ПФО по индексу роста обрабатывающих производств — 120,7%. При этом индекс промышленного роста составил 109,2%.

«За последние годы предприятия Удмуртии активно используют меры государственной поддержки, реализуемые через программы Минпромторга России. Объем финансовой поддержки организациям республики за последние 3 года превысил 2,8 млрд рублей», — сообщает пресс-служба Минпромторга.

Помимо этого, Фонд развития промышленности профинансировал 40 проектов предприятий в Удмуртии на сумму 6,7 млрд рублей.

Отмечается, что сейчас на территории региона работают четыре индустриальных парка.