Аэропорт Ижевска станет отдельным юридическим лицом

Акционерное общество с уставным капиталом в 100 тыс. рублей будет принадлежать Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. «Аэропорт Ижевска» станет отдельным от «Ижавиа» юридическим лицом. Распоряжение о создании акционерного общества опубликовано на официальном сайте органов власти Удмуртской Республики.

Учредителем АО «Аэропорт Ижевск» будет Минимущества региона. Уставный капитал – 100 тыс. рублей, 100% акций компании принадлежат республике.

О намерении разделить «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика власти Удмуртии заявили еще в январе 2018 года. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, к работе новое юрлицо приступит в течение года. Необходимо не только зарегистрировать акционерное общество, но и получить разрешения на обслуживание воздушных судов.