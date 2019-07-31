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Аэропорт Ижевска станет отдельным юридическим лицом

10:00, 31 июля, 2019
Дарья Саушина
Аэропорт Ижевска станет отдельным юридическим лицом
10:00, 31 июля, 2019
Дарья Саушина
215
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#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#аэропорт
Фото: @arzik2
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Акционерное общество с уставным капиталом в 100 тыс. рублей будет принадлежать Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. «Аэропорт Ижевска» станет отдельным от «Ижавиа» юридическим лицом. Распоряжение о создании акционерного общества опубликовано на официальном сайте органов власти Удмуртской Республики.

Учредителем АО «Аэропорт Ижевск» будет Минимущества региона. Уставный капитал – 100 тыс. рублей, 100% акций компании принадлежат республике.

О намерении разделить «Ижавиа» на аэропорт и перевозчика власти Удмуртии заявили еще в январе 2018 года. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, к работе новое юрлицо приступит в течение года. Необходимо не только зарегистрировать акционерное общество, но и получить разрешения на обслуживание воздушных судов.

10:00, 31 июля, 2019
Дарья Саушина
215
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#аэропорт

 

 

 


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