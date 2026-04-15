Ижевск. Удмуртия. Фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» пройдёт в Удмуртии в 69-й раз (6+). Об этом сообщает Удмуртская государственная филармония.

«Фестиваль является одним из старейших музыкальных фестивалей нашей страны. Каждый сезон мы подходим к этому проекту с особым вниманием: на родину Петра Ильича приезжают выдающиеся музыканты России и мира, а их выступления объединяют меломанов всей республики и соседних регионов», — говорится в сообщении.

В этом году концерты пройдут в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге. Концертные площадки посетят такие прославленные коллективы и деятели культуры:

- органист Тимур Халиуллин;

- Государственный квартет имени Газизы Жубановой «Kazakh Quartet» («Казах квартет»);

- Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», худрук – Владимир Спиваков;

- дирижёр Джереми Уолкер (Лондон);

- актёры Юлия Авшарова и Юрий Анпилогов (Москва);

- Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева;

- сопрано Хибла Герзмава и Большой джазовый оркестр Петра Востокова.

Концерты в городах Удмуртии пройдут с 1 по 5 июля 2026 года.