Глава Удмуртии: аэропорт Ижевска отделят от авиаперевозчика

Сейчас ведутся переговоры по поиску инвестора или концессионера.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт отделят от «Ижавиа». Такое заявление в пятницу, 12 января, сделал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Мы приняли решение о выделении аэропорта от юридического лица. Авиакомпания будет отдельно», - сказал Бречалов.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по поиску инвестора или концессионера.

Напомним, что ранее УФАС обратилось в суд с иском о разделении «Ижавиа» на аэропортовый комплекс и авиаотряд. Однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция это решение поддержала.