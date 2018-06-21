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Конкурс по выбору главы Ижевска пройдет 10 августа

12:00, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
12:00, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
1181
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#кадры\n#Ижевск\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия
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За такое решение проголосовали депутаты городской думы.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс по выбору главы Ижевска пройдет 10 августа. За такое решение проголосовали депутаты городской думы на очередной сессии муниципального парламента в четверг, 21 июня.

В ходе выступления Альфред Зинатуллин отметил, что необходимо максимально серьезно подойти к вопросу выбора даты, так как парламентариям необходимо будет собраться на внеочередную сессию Горудмы в августе. Зинатуллина поддержал Дмитрий Сурнин.

Председатель Гордумы Олег Гарин в ходе выступления сказал, что за основу взяли дату, предложенную в том числе председателем конкурсной комиссии - руководителем администрации главы и правительства региона Сергеем Смирновым.

Решение приняли единогласно. 28 депутатов проголосовали «за».

«Я думаю, что депутаты успеют (собраться – прим. ред.). Комиссия должна будет рассмотреть 13 кандидатур. Там будут сроки ближе к началу сентября, депутаты уже все бывают в городе, поэтому надеюсь, что кворум будет. Хорошо, что есть время заранее распланировать свои дела», - прокомментировал дату проведения конкурса председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Спикер муниципального парламента также отметил, что несмотря на итоги конкурса, будущий глава города должен учитывать предложения, высказанные другими кандидатами.

«Хочется презентовать не только горожанам (программу – прим. ред.), но и конкурсной комиссии, вопрос этот обсуждали своей командой и говорили, что нужно выходить, говорить и показывать, но многие вещи – это предложения от горожан», - сказал Олег Гарин.

Отметим, что 10 августа - это пятница. После проведения конкурса у комиссии будет два дня на то, чтобы выбрать нового главу. Затем кандидатуру должны одобрить депутаты.

12:00, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
1181
0
#кадры\n#Ижевск\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия

 

 

 


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