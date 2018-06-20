Конкурс на пост главы Ижевска может пройти 10 августа

По словам руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, за это время кандидаты смогут лучше подготовиться.

Ижевск. Удмуртия. Конкурсная комиссия 10 августа выберет претендентов на пост главы Ижевска. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

По его словам, за это время кандидаты смогут лучше подготовиться к конкурсу, а депутаты Гордумы успеют подробнее познакомиться с претендентами и их инициативами.

Решение о дате проведения конкурса народные избранники примут в четверг, 21 июня.

Из числа всех кандидатов комиссия выберет не менее двух, после чего представит шорт-лист на рассмотрение депутатов Гордумы, которые и выберут нового мэра.

Напомним, заседание конкурсной комиссии планировалось на 8 июня. Его пришлось перенести, поскольку 4 члена не смогли присутствовать.

Всего на пост главы Ижевска претендовали 14 человек. 7 июня один из кандидатов – предприниматель Лилия Данилова написала заявление и отказалась от участия.