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Конкурс на пост главы Ижевска может пройти 10 августа

19:21, 20 июня, 2018
Анна Торхова
19:21, 20 июня, 2018
Анна Торхова
269
0
#Ижевск\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия
269
0

По словам руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, за это время кандидаты смогут лучше подготовиться.

Ижевск. Удмуртия. Конкурсная комиссия 10 августа выберет претендентов на пост главы Ижевска. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

По его словам, за это время кандидаты смогут лучше подготовиться к конкурсу, а депутаты Гордумы успеют подробнее познакомиться с претендентами и их инициативами.

Решение о дате проведения конкурса народные избранники примут в четверг, 21 июня.

Из числа всех кандидатов комиссия выберет не менее двух, после чего представит шорт-лист на рассмотрение депутатов Гордумы, которые и выберут нового мэра.

Напомним, заседание конкурсной комиссии планировалось на 8 июня. Его пришлось перенести, поскольку 4 члена не смогли присутствовать.

Всего на пост главы Ижевска претендовали 14 человек. 7 июня один из кандидатов – предприниматель Лилия Данилова написала заявление и отказалась от участия.

19:21, 20 июня, 2018
Анна Торхова
269
0
#Ижевск\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия

 

 

 


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