Советником главы Удмуртии по вопросам здравоохранения, образования и соцполитики стала Наталья Сударикова

Юлию Полетаеву назначили на должность советника руководителя республики по взаимодействию с органами власти и общественностью.

Ижевск. Удмуртия. Советником главы Удмуртии Александра Бречалова по вопросам здравоохранения, образования и соцполитики стала Наталья Сударикова. Об этом сообщается в тексте указа, опубликованного на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

На должность советника руководителя республики по взаимодействию с органами власти и общественностью назначили Юлию Полетаеву. К обязанностям они приступили с 13 и 12 февраля соответственно.

Кроме того, помощником главы Удмуртии назначен Семен Голубев.

Исполнять свои обязанности они будут до окончания срока полномочий руководителя региона.