Запустить новое оборудование власти планируют в 2026 году.
Ува. Удмуртия. В Увинском районе запустили проект по строительству очистных сооружений.
О старте строительных работ в соцсетях рассказал глава Увинского района Александр Головин.
Строители приступили к демонтажу старых строений. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.
Стоимость проекта составляет 650 млн рублей. Он реализуется по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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