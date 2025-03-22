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В Увинском районе запустили проект по строительству очистных сооружений.

12:22, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Увинском районе запустили проект по строительству очистных сооружений.
12:22, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
547
0
#Ува\n#река\n#Увинский район
Источник фото: vk.com (Роза Аснанова)
547
0

Запустить новое оборудование власти планируют в 2026 году.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе запустили проект по строительству очистных сооружений. 

О старте строительных работ в соцсетях рассказал глава Увинского района Александр Головин.

Строители приступили к демонтажу старых строений. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

Стоимость проекта составляет 650 млн рублей. Он реализуется по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». 

 

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12:22, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
547
0
#Ува\n#река\n#Увинский район