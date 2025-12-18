Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе Удмуртии запустили новые очистные сооружения. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

«Прежние были в предаварийном состоянии. Оборудование выработало свой ресурс, его уже сняли с производства, отсюда — сложности с ремонтом. Старый объект «прогонял» 200 кубов стоков в сутки, новый будет 550. Его мы построили по программе «Комплексное развитие сельских территорий» — район подготовил качественную заявку», — написал Бречалов.

Напомним, строительство долгожданного в районе объекта стартовало весной 2024 года. Как и сообщалось, работы успели завершить в 2025 году.

Глава Удмуртии отметил, что сейчас в работе реконструкция канализационных очистных сооружений в Уве и в селе Подгорное в Киясовском районе. Также стройки подобных объектов ведутся в Шабердино, Ягуле и Глазове.

«В этом году за счёт республики провели проектно-изыскательские работы для очистных в Юкаменском. В следующем году начнём реконструировать очистные в Балезино и будем строить новые в селе Селты», — заверил Бречалов.