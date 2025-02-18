Ягул. Удмуртия. В Удмуртии занялись вопросом проектирования дороги в селе Ягул в предместьях Ижевска. Об этом сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов главе республики Александру Бречалову в рамках рабочей встречи, передаёт портал udmurt.ru.

«В этом году мы проектируем дорогу в Ягуле. У нас там сложная дорожная ситуация, несмотря на то, что выезд с Холмогорова на объездную в прошлом году расширили, и ситуация стала лучше. Но всё равно с учётом дальнейшей застройки улица очень напряжённая, и мы проектируем возможность, чтобы часть жителей уходили на другую дорогу. В своём бюджете средства заложили, начнём проектировать», — заверил Русинов.

Он также отметил, что актуальным остаётся вопрос по дороге, которая идёт с Сарапульского и Можгинского трактов. Грузовые машины идут через Завьялово, аэропорт и уходят на Воткинск.

«С каждым кварталом трафик всё больше. Порядка километра-полутора идёт непосредственно через Завьялово. Я уже с Управтодором встречался, надо начинать его проектировать», — озвучил планы Константин Русинов.

«Согласен, поддерживаю», — ответил Бречалов.