В новом терминале аэропорта Ижевска приступили к отделочным работам

Ижевск. Удмуртия. Строительство международного терминала аэропорта Ижевска находится на финишной прямой. Об этом журналистам 20 января рассказал руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

В настоящий момент на объекте ежедневно трудятся около 120 человек. Снаружи уже почти уложили всю кровлю, а также практически на 90% завершено остекление фасада. К терминалу подводят инженерные сети.

«Здесь сходятся все сети: электрика, вода, канализация, пожарная, всё сходится, поэтому это очень сложный узел. Сейчас ведутся работы по прокладке гильз под пожарный водопровод, по монтажу лотков для прокладки теплотрассы, работы по хозбытовой канализации, следом здесь пойдёт ливневая канализация. Также рядом проводятся монолитные работы под камеру распределения пожарного водопровода», — рассказал инженер отдела инженерно-строительного надзора АО «Аэропорт Ижевск» Сергей Кравченко.

Все эти работы планируется завершить в течение двух недель.

Напомним, что в ноябре 2024 года в новом терминале закрыли тепловой контур.

«Здесь в терминале тепло, это значит, что у нас работает тепловой контур, происходит снабжение свежим воздухом. В целом сейчас, можно так сказать, мы на финишном участке пути», — заявил Александр Синельников.

На первом этаже завершены работы с инженерными сетями, и подрядчик приступил к отделочным работам — здесь кладут напольную плитку и устанавливают стеновые панели. На втором этаже продолжается установка инженерных сетей, рабочие монтируют воздуховоды, вентиляцию и прочие сети. Также здесь начался монтаж подвесного потолка.

Сергей Кравченко отметил, что задержек с материалами нет. Также нет проблем с поставкой оборудования. Последние поставки оставшегося оборудования по внешним сетям ожидаются в конце января, а оборудование по внутренним сетям уже на объекте, его осталось только смонтировать.

Например, по проекту в аэропорту будут установлены три телетрапа. Для них уже смонтированы галереи, специалисты выполняют их финишную доводку. Сами телетрапы доставлены, но для их монтажа и пусконаладки ждут соответствующей погоды.

«Сейчас практически по всем разделам проекта все работы запущены и ведутся, нет таких работ, которые бы не велись. Сейчас нужно только всё доделать, принять, устранить все замечания и финишировать», — пояснил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Напомним, что в декабре 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал, что новый терминал аэропорта Ижевска сдадут в сентябре 2024 года. Затем из-за задержек в поставках стройматериалов дату перенесли на май 2025 года.

«Всегда довольным быть полностью нельзя, мы бываем довольны только тогда, когда вводим объект. На сегодняшний день объект находится в стадии внутренней отделки. Нам бы хотелось, чтобы работы были скорее закончены. Иными словами, порадуемся только тогда, когда закончим объект. Срок ввода объекта — это точно 2025 год. Сейчас мы боремся за каждый месяц для того, чтобы ввести его как можно раньше», — прокомментировал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.