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Сроки сдачи нового терминала Ижевского аэропорта перенесены на май 2025 года

16:37, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сроки сдачи нового терминала Ижевского аэропорта перенесены на май 2025 года
16:37, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт
Источник фото: Александр Синельников
153
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Причиной стали задержки в поставках стройматериалов.

Ижевск. Удмуртия. Сроки сдачи нового терминала Ижевского аэропорта перенесены из-за задержек в поставке строительных материалов. Ранее был обозначен срок — третий квартал 2024 года, теперь он сдвинулся на май 2025 года. Об этом сообщил руководитель авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников. 

В мае 2025 года терминал начнёт принимать внутренние полёты.

«Почему май, потому что еще нужно выполнить благоустройство территории. Декабрь 2025 года — открытие международных полетов. Где будет возможность – ускоримся», — подчеркнул Синельников.

Решение о переносе сроков сдачи было принято комиссией по устойчивому развитию при главе Удмуртии. Причиной тому послужили восьмимесячные задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов кровли, которые, в свою очередь, были обусловлены выполнением поставщиком гособоронзаказа. 

Напомним, в декабре 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов озвучивал срок сдачи нового терминала — сентябрь 2024 года

16:37, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт