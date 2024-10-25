Сроки сдачи нового терминала Ижевского аэропорта перенесены на май 2025 года

Ижевск. Удмуртия. Сроки сдачи нового терминала Ижевского аэропорта перенесены из-за задержек в поставке строительных материалов. Ранее был обозначен срок — третий квартал 2024 года, теперь он сдвинулся на май 2025 года. Об этом сообщил руководитель авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.

В мае 2025 года терминал начнёт принимать внутренние полёты.

«Почему май, потому что еще нужно выполнить благоустройство территории. Декабрь 2025 года — открытие международных полетов. Где будет возможность – ускоримся», — подчеркнул Синельников.

Решение о переносе сроков сдачи было принято комиссией по устойчивому развитию при главе Удмуртии. Причиной тому послужили восьмимесячные задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов кровли, которые, в свою очередь, были обусловлены выполнением поставщиком гособоронзаказа.

Напомним, в декабре 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов озвучивал срок сдачи нового терминала — сентябрь 2024 года.