Сарапульское предприятие решило передать бойцам СВО два УАЗа

Сарапул. Удмуртия. Сарапульское предприятие отправило два автомобиля в зону СВО. Об этом сообщает администрация города.

По инициативе гендиректора АО «КБЭ XXI века» Виктора Уланова компания решила отправить бойцам в зону спецоперации два полноприводных УАЗа.

Первый из них, УАЗ Патриот отправился к новому месте службы 28 октября. Вторая машина отправится в ближайшие дни. Вместе с ней передадут маскировочные сети, медицинское оборудование, продукты питания.