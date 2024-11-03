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Сарапульское предприятие решило передать бойцам СВО два УАЗа

10:00, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Сарапульское предприятие решило передать бойцам СВО два УАЗа
10:00, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Сарапул\n#гуманитарная помощь\n#СВО
Источник фото: скриншот из видео
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Первый из них отправился в зону спецоперации 28 октября.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульское предприятие отправило два автомобиля в зону СВО. Об этом сообщает администрация города.

По инициативе гендиректора АО «КБЭ XXI века» Виктора Уланова компания решила отправить бойцам в зону спецоперации два полноприводных УАЗа.

Первый из них, УАЗ Патриот отправился к новому месте службы 28 октября. Вторая машина отправится в ближайшие дни. Вместе с ней передадут маскировочные сети, медицинское оборудование, продукты питания.

10:00, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#Сарапул\n#гуманитарная помощь\n#СВО