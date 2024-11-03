Сарапульское предприятие решило передать бойцам СВО два УАЗа

Первый из них отправился в зону спецоперации 28 октября.
Сарапул. Удмуртия. Сарапульское предприятие отправило два автомобиля в зону СВО. Об этом сообщает администрация города.
По инициативе гендиректора АО «КБЭ XXI века» Виктора Уланова компания решила отправить бойцам в зону спецоперации два полноприводных УАЗа.
Первый из них, УАЗ Патриот отправился к новому месте службы 28 октября. Вторая машина отправится в ближайшие дни. Вместе с ней передадут маскировочные сети, медицинское оборудование, продукты питания.