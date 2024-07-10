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Более пяти тысяч квартир сдали в Ижевске и Завьяловском районе за полгода

15:50, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более пяти тысяч квартир сдали в Ижевске и Завьяловском районе за полгода
15:50, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
37
0
#Ижевск\n#квартиры\n#строительство
Фото: arzik2
37
0

Сейчас в республике строится 148 многоэтажек.

Ижевск. Удмуртия. За полгода в Удмуртии построили и сдали 724 тыс. кв. м жилья – 435 тыс. кв. м сдали в многоэтажках и 289 тыс. кв. м – в частных домах. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

На территории Ижевска и Завьяловского района сдали 5 691 квартиру в 28 домах, а индивидуальные постройки – во всех районах Удмуртии.

Обогнав Нижегородскую область, Удмуртия заняла второе место в ПФО по темпам строительства, уступая лишь Татарстану.

Сейчас в республике строится 148 многоэтажных здания, которые введут в эксплуатацию до 2027 года включительно.

15:50, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
37
0
#Ижевск\n#квартиры\n#строительство