Более пяти тысяч квартир сдали в Ижевске и Завьяловском районе за полгода

Ижевск. Удмуртия. За полгода в Удмуртии построили и сдали 724 тыс. кв. м жилья – 435 тыс. кв. м сдали в многоэтажках и 289 тыс. кв. м – в частных домах. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

На территории Ижевска и Завьяловского района сдали 5 691 квартиру в 28 домах, а индивидуальные постройки – во всех районах Удмуртии.

Обогнав Нижегородскую область, Удмуртия заняла второе место в ПФО по темпам строительства, уступая лишь Татарстану.

Сейчас в республике строится 148 многоэтажных здания, которые введут в эксплуатацию до 2027 года включительно.