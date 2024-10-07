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Больше 70% жителей Казахстана согласились со строительством АЭС на озере Балхаш

10:59, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Больше 70% жителей Казахстана согласились со строительством АЭС на озере Балхаш
10:59, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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0
#Казахстан\n#референдум\n#экология\n#строительство\n#мирный_атом\n#АЭС
Фото: pxhere.com
135
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Станция начнет вырабатывать электричество к 2035 году.

Астана. Казахстан. Референдум по строительству атомной электростанции прошел 6 октября в Казахстане. Проект поддержали 71,12% граждан, явившихся на избирательные участки, пишет «Российская газета».

В комиссии по проведению референдума сообщили, что явка составила 63,66%, это 7,8 млн человек.

Как уже сообщалось, АЭС планируется простроить к 2035 году на побережье озера Балхаш.

По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, для проведения работ привлекут международный консорциум.

10:59, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Казахстан\n#референдум\n#экология\n#строительство\n#мирный_атом\n#АЭС