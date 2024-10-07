Больше 70% жителей Казахстана согласились со строительством АЭС на озере Балхаш

Астана. Казахстан. Референдум по строительству атомной электростанции прошел 6 октября в Казахстане. Проект поддержали 71,12% граждан, явившихся на избирательные участки, пишет «Российская газета».

В комиссии по проведению референдума сообщили, что явка составила 63,66%, это 7,8 млн человек.

Как уже сообщалось, АЭС планируется простроить к 2035 году на побережье озера Балхаш.

По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, для проведения работ привлекут международный консорциум.