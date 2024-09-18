Часть квартир в воткинской новостройке выделят для расселённых из аварийного жилья

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске построят 9-этажный дом. Часть квартир отдадут для расселения жителей из аварийных домов. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в соцсетях.

Общая площадь квартир в доме составит 4 950 кв. м. Из этого числа выделят 6% в собственность города для расселения аварийного фонда.

Построить дом планируют на месте снесённого дома по улице Волгоградской. Стоимость проекта составит около 500 млн рублей. Закончить строительство планируют до 2027 года.