Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Часть квартир в воткинской новостройке выделят для расселённых из аварийного жилья

17:25, 18 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Часть квартир в воткинской новостройке выделят для расселённых из аварийного жилья
17:25, 18 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#Воткинск\n#строительство\n#расселение\n#аварийное жилье
Фото: Алексей Заметаев
45
0

Здание построят на месте снесённого аварийного дома.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске построят 9-этажный дом. Часть квартир отдадут для расселения жителей из аварийных домов. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в соцсетях.

Общая площадь квартир в доме составит 4 950 кв. м. Из этого числа выделят 6% в собственность города для расселения аварийного фонда.

Построить дом планируют на месте снесённого дома по улице Волгоградской. Стоимость проекта составит около 500 млн рублей. Закончить строительство планируют до 2027 года.

17:25, 18 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#Воткинск\n#строительство\n#расселение\n#аварийное жилье