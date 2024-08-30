Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Ижевске и Воткинске построят новые причалы

10:30, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске и Воткинске построят новые причалы
10:30, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
252
0
#Удмуртия\n#проекты\n#туризм\n#строительство
Фото: vk.com/abramovaapk
252
0

Также в Удмуртии появятся круглогодичные подогреваемые бассейны.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия направит 51 млн рублей на создание 12 туристических площадок. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова. 

Единую субсидию на развитие туристической инфраструктуры авторам проектов выделит региональное министерство по туризму. 

Все инвестпроекты уже запущены. В их числе: строительство круглогодичных подогреваемых бассейнов, обустройство причала в парке «Времена года» в Воткинске и создание целой причальной марины — стоянки для яхт и катеров — в центре активного отдыха «Экстрим» в Ижевске.  

10:30, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
252
0
#Удмуртия\n#проекты\n#туризм\n#строительство