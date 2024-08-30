В Ижевске и Воткинске построят новые причалы

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия направит 51 млн рублей на создание 12 туристических площадок. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Единую субсидию на развитие туристической инфраструктуры авторам проектов выделит региональное министерство по туризму.

Все инвестпроекты уже запущены. В их числе: строительство круглогодичных подогреваемых бассейнов, обустройство причала в парке «Времена года» в Воткинске и создание целой причальной марины — стоянки для яхт и катеров — в центре активного отдыха «Экстрим» в Ижевске.