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В Балезинском районе завершают строительство трёх новых газовых котельных

16:36, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Балезинском районе завершают строительство трёх новых газовых котельных
16:36, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#строительство\n#теплоснабжение
Источник фото: vk.com (Михаил Баранов)
37
0

До конца года будут готовы ещё 6.

Балезино. Удмуртия. Три новых газовых котельных почти достроили в Балезинском районе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов. 

Котельные почти готовы в деревне Кестым, а также сёлах Карсовай и Заречный. До конца года в районе рабочие завершат строительство ещё 6 новых котельных. 

«Что это значит для района? Безаварийный отопительный сезон, прежде всего. Балезинский район, где ситуация с состоянием котельных непростая, у нас на особом контроле», — написал Михаил Баранов. 

Он отметил, что старые котельные уже выработали свой ресурс. Новые котлы более компактные и позволят улучшить качество теплоснабжения.

На строительство девяти котельных район получил 54 млн рублей. Всего на техническое перевооружение котельных Удмуртии в текущем году из бюджета региона было выделено 248 млн рублей.  

16:36, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#строительство\n#теплоснабжение