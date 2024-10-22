В Балезинском районе завершают строительство трёх новых газовых котельных

Балезино. Удмуртия. Три новых газовых котельных почти достроили в Балезинском районе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

Котельные почти готовы в деревне Кестым, а также сёлах Карсовай и Заречный. До конца года в районе рабочие завершат строительство ещё 6 новых котельных.

«Что это значит для района? Безаварийный отопительный сезон, прежде всего. Балезинский район, где ситуация с состоянием котельных непростая, у нас на особом контроле», — написал Михаил Баранов.

Он отметил, что старые котельные уже выработали свой ресурс. Новые котлы более компактные и позволят улучшить качество теплоснабжения.

На строительство девяти котельных район получил 54 млн рублей. Всего на техническое перевооружение котельных Удмуртии в текущем году из бюджета региона было выделено 248 млн рублей.