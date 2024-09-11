На улице Кирова в Ижевске вводят ограничение движения

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинает действовать трёхнедельное ограничение движения на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

11 сентября с 12:00 ограничение вводят на участке от улицы Пушкинской до улицы Карла Маркса. На объекте нанесли временную разметку, вывесили дополнительные дорожные знаки. Горожан просят обращать внимание на обновленные регуляторы дорожного движения.

Ограничение будет действовать до 2 октября.

Напомним, перекрытие улицы связано со строительством новой ливневки.