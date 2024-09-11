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На улице Кирова в Ижевске вводят ограничение движения

09:20, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Кирова в Ижевске вводят ограничение движения
09:20, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#Ижевск\n#строительство\n#ограничение движения
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
135
0

Это связано со строительством новой ливневки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинает действовать трёхнедельное ограничение движения на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

11 сентября с 12:00 ограничение вводят на участке от улицы Пушкинской до улицы Карла Маркса. На объекте нанесли временную разметку, вывесили дополнительные дорожные знаки. Горожан просят обращать внимание на обновленные регуляторы дорожного движения.

Ограничение будет действовать до 2 октября.

Напомним, перекрытие улицы связано со строительством новой ливневки

09:20, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#Ижевск\n#строительство\n#ограничение движения