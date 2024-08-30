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В Вавоже построили лыжероллерную трассу

11:33, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Вавоже построили лыжероллерную трассу
11:33, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#строительство\n#спорт
Фото: скриншот видео со страницы Александра Бречалова
241
0

Местные спортсмены уже опробовали её в деле.  

Вавож. Удмуртия. Строительство лыжероллерной трассы завершилось в Вавоже. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Напомним, что объект начали строить в начале июня по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Теперь по освещённой трассе длиной 1250 м могут ходить, бегать и кататься все, кто любит спорт. 

Местные лыжники уже протестировали новый объект. Также на трассе прошли соревнования по скандинавской ходьбе.

Напомним, что также в рамках программы в Селтах строят лыжную базу. Здесь уже уложили трассу, протянули освещение и построили здание базы. Сейчас на объекте идут отделочные работы. А в спорткомплексе в поселке Новый в Воткинском районе подрядчик заканчивает обустройство дренажной системы и трамбует основание поля. 

11:33, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#строительство\n#спорт