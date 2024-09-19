На улице Дружбы в Ижевске начали устанавливать шумозащитные экраны

Ижевск. Удмуртия. Шумозащитные экраны начали устанавливать на улице Дружбы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Протяженность данного сооружения составит около 700 метров, а высота — 7 метров. Шумозащитная стена состоит из металлических колонн, между которыми закреплены специальные панели из современных антикоррозийных материалов с расположенной внутри мембраной», — рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Планируется, что экраны помогут снизить уровень шума для местных жителей, дома которых находятся рядом с железной дорогой. Установка экранов должна завершиться в четвёртом квартале 2024 года.

Напомним, что соглашение о строительстве данных экранов Сергей Дорофеевский и глава Удмуртии Александр Бречалов подписали весной 2023 года. Конструкции для экранов начали поступать в Удмуртию весной 2024 года.