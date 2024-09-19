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На улице Дружбы в Ижевске начали устанавливать шумозащитные экраны

16:20, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Дружбы в Ижевске начали устанавливать шумозащитные экраны
16:20, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#строительство\n#шум
Фото: arzik2
260
0

Работы завершатся до конца 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Шумозащитные экраны начали устанавливать на улице Дружбы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. 

«Протяженность данного сооружения составит около 700 метров, а высота — 7 метров. Шумозащитная стена состоит из металлических колонн, между которыми закреплены специальные панели из современных антикоррозийных материалов с расположенной внутри мембраной», — рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский. 

Планируется, что экраны помогут снизить уровень шума для местных жителей, дома которых находятся рядом с железной дорогой. Установка экранов должна завершиться в четвёртом квартале 2024 года. 

Напомним, что соглашение о строительстве данных экранов Сергей Дорофеевский и глава Удмуртии Александр Бречалов подписали весной 2023 года. Конструкции для экранов начали поступать в Удмуртию весной 2024 года. 

16:20, 19 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#строительство\n#шум