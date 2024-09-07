Участок улицы Кирова в Ижевске перекроют на три недели

Ижевск. Удмуртия. На три недели перекроют участок улицы Кирова в Ижевске из-за строительства новой ливневки. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в ходе брифинга 7 сентября.

Решение о строительстве нового ливневого коллектора было принято из-за большого количества жалоб на то, что старая ливневка не справляется во время сильных дождей.

Новый объект протяженностью 1,2 км заменит ветхие сети, построенные в 1970-х. В рамках проекта обновят ливневку на участках под улицами Кирова и Максима Горького, а также по улице Кирова в районе главного почтового отделения. Таким образом, движение перекроют по северной стороне улицы Кирова с 11 сентября по 2 октября этого года.

«По южной стороне улицы Кирова, в сторону улицы Удмуртской, будет организовано двустороннее движение — по две полосы в каждую сторону. При этом сохранится ограничение движения на двух полосах улицы Кирова в районе Главпочтамта», — рассказал Дмитрий Чистяков.

На период перекрытия участка будет увеличено количество трамваев на маршруте №7. Водителям предлагают воспользоваться перехватывающей парковкой у гипермаркета «Лента» по улице Кирова с дальнейшей пересадкой на трамвай.