В Можге может появиться гостиница для спортсменов и гостей ледовой арены «Можга»

Можга. Удмуртия. Для размещения спортсменов и гостей ледовой арены «Можга» в городе хотят построить гостиницу. Участок под строительство предоставят по распоряжению главы Удмуртии от 3 сентября 2024 года.

Выбранная территория площадью 4 300 кв. м расположена в микрорайоне Чебершурский. Таким образом, гостиница появится рядом с ледовой ареной.

Землю без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта предоставят обществу с ограниченной ответственностью «Строитель».