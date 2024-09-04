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В Можге может появиться гостиница для спортсменов и гостей ледовой арены «Можга»

14:12, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге может появиться гостиница для спортсменов и гостей ледовой арены «Можга»
14:12, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
165
0
#Можга\n#Удмуртия\n#строительство\n#гостиница
Фото: unsplash.com (runnyrem)
165
0

Её хотят построить в микрорайоне Чебершурский.

Можга. Удмуртия. Для размещения спортсменов и гостей ледовой арены «Можга» в городе хотят построить гостиницу. Участок под строительство предоставят по распоряжению главы Удмуртии от 3 сентября 2024 года.

Выбранная территория площадью 4 300 кв. м расположена в микрорайоне Чебершурский. Таким образом, гостиница появится рядом с ледовой ареной. 

Землю без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта предоставят обществу с ограниченной ответственностью «Строитель». 

14:12, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
165
0
#Можга\n#Удмуртия\n#строительство\n#гостиница