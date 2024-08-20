В Египте построят небоскреб на основе возобновляемых источников энергии

Каир. Египет. Небоскреб, жители которого будут пользоваться энергией только из экологически чистых источников, возведут в Египте. Высота здания по проекту – 50 этажей, работы начнутся в начале 2025 года, передает «МИР 24» со ссылкой на Reuters.

Смета составила примерно 1 млрд долларов. К постройке привлекут одну из компаний Саудовской Аравии. Объект войдет в архитектурный ансамбль новой административной столицы Египта неподалеку от Каира.

К небоскребу не нужно будет тянуть провода от общей электросети. На четверть его потребности в энергии покроют солнечные батареи на фасаде. Остальное получат за счет сжиженного водорода, при сгорании которого образуются чистая вода и кислород.

Сдача экологического объекта запланирована на 2030 год. В случае успеха эксперимента, подобные здания могут возвести в Дубае и Эр-Рияде.