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В Египте построят небоскреб на основе возобновляемых источников энергии

11:56, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Египте построят небоскреб на основе возобновляемых источников энергии
11:56, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Египет\n#технологии\n#строительство\n#энергетика\n#экология\n#небоскреб
Фото: pxhere.com
78
0

Электричество для его жителей будут получать от солнечных батарей и сжигания водорода.

Каир. Египет. Небоскреб, жители которого будут пользоваться энергией только из экологически чистых источников, возведут в Египте. Высота здания по проекту – 50 этажей, работы начнутся в начале 2025 года, передает «МИР 24» со ссылкой на Reuters.

Смета составила примерно 1 млрд долларов. К постройке привлекут одну из компаний Саудовской Аравии. Объект войдет в архитектурный ансамбль новой административной столицы Египта неподалеку от Каира.

К небоскребу не нужно будет тянуть провода от общей электросети. На четверть его потребности в энергии покроют солнечные батареи на фасаде. Остальное получат за счет сжиженного водорода, при сгорании которого образуются чистая вода и кислород.

Сдача экологического объекта запланирована на 2030 год. В случае успеха эксперимента, подобные здания могут возвести в Дубае и Эр-Рияде.

11:56, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Египет\n#технологии\n#строительство\n#энергетика\n#экология\n#небоскреб