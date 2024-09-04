Тепловой контур нового терминала ижевского аэропорта планируют закрыть в ноябре

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии посетил стройплощадку нового терминала аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ближайшая задача строителей — в ноябре закрыть тепловой контур терминала. Для этого необходимо завершить устройство кровли и облицовку фасада.

«Монтаж алюминиевых конструкций под остекление почти завершен. Идет утепление и остекление фасадов. Продолжаются работы устройству кровли: с левой стороны «пирог» выполнен более, чем наполовину», — поделился инженер отдела инженерно-строительного контроля компании «Аэропорт Ижевск» Сергей Кравченко.

Он рассказал также, об активном монтаже внутренних инженерных сетей. Особое внимание уделяется вентиляции — она смонтирована на 70%. Кроме того, завершается устройство системы отопления и почти готова цементно-песчаная стяжка пола.

Вместе с тем, строители уже приступили к устройству тепловой камеры и очистных сооружений, готовят площадку для заливки фундаментов под холодильное оборудование.

«Все что касается строителей, подрядчиков, они выполняют по максимуму <…> Я доволен и качеством материалов, и качеством выполнения работ. Отношение к терминалу самое внимательное», — поделился впечатлениями Александр Бречалов.

На объекте одновременно работают 120 человек, ещё 20 выполняют работы по устройству наружных сетей на прилегающей территории.

Учитывая будущий рост пассажиропотока, правительство Удмуртии обсуждает с федеральными коллегами перспективы реконструкции дороги «Ижевск-Аэропорт». Особое внимание уделяется участку от села Октябрьский до поворота на Завьялово, протяженностью 2,4 км. Реализация проекта позволит расширить два заужения – мост через Позимь и пересечение с ЖД-путями в одном уровне.

Напомним, ранее о ходе работ по строительству нового терминала рассказывал экс-председатель правительства республики Ярослав Семенов.