Движение автомобилей на участке улицы Кирова в Ижевске откроют 30 сентября

Ижевск. Удмуртия. Участок улицы Кирова от улицы Красноармейской до улицы Карла Маркса в Ижевске откроют для автомобилей 30 сентября. Об этом сообщает администрация города.

«В ближайшие дни начнется асфальтирование дороги. С пятницы дорожники выйдут на участок от Красноармейской до Карла Маркса», — рассказали в горадминистрации.

Далее, до 2 октября, выполнят ремонт покрытия на участке у Главпочтамта. В октябре монтаж ливнёвого коллектора продолжится методом продавливания в районе улицы Горького и улицы Кирова. Отмечается, что эти работы выполнят без перекрытия проезжей части.

Весь проект планируют завершить к декабрю 2024 года.

Напомним, с 11 сентября на участке улицы Кирова ограничили движение из-за строительства ливнёвки. Кроме того, глава Удмуртии уже рассказал о причинах задержки выполнения работ.