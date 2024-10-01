В Балезино стартовало строительство ФОКа

Балезино. Удмуртия. В Балезино начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

На месте подрядчик уже завершил выемку грунта в траншее под фундамент. Теперь рабочим предстоит уложить подушку и установить опалубку. Первый этап работ планируется закончить в конце октября.

30 сентября завершился приём заявок на выполнение других работ. Итоги подведут в октябре.

«Новый спортобъект поможет развивать в районе игровые виды спорта — баскетболом и волейболом здесь занимаются 400 спортсменов. А использовать площадку смогут более 14 тысяч жителей Балезинского района», — отметил Тимур Меджитов.

Напомним, что объект возводят на заброшенном пустыре напротив администрации района при поддержке РЖД.