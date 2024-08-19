В Ижевске не удалось найти подрядчика на сохранение здания бывшего кинотеатра «Спартак»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился неудачей конкурс по определению подрядчика на выполнение работ по сохранению бывшего кинотеатра «Спартак», построенного в 1939 году. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 16 августа, однако к этому сроку не нашлось желающих взяться за сохранение бывшего кинотеатра. Напомним, начальная цена контракта составляла 32,6 млн рублей.

В рамках работ по восстановлению предусматривалось усиление кирпичных стен и фундамента, замена кровли, замена дверных и оконных проемов, очистка и шлифовка мраморных полов, асфальтобетонная отмостка по всему периметру здания. Кроме этого, планировалась замена вентфасада.