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В Ижевске не удалось найти подрядчика на сохранение здания бывшего кинотеатра «Спартак»

11:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске не удалось найти подрядчика на сохранение здания бывшего кинотеатра «Спартак»
11:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#строительство
Фото: Яндекс Карты
172
0

На конкурс не поступило ни одной заявки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился неудачей конкурс по определению подрядчика на выполнение работ по сохранению бывшего кинотеатра «Спартак», построенного в 1939 году. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 16 августа, однако к этому сроку не нашлось желающих взяться за сохранение бывшего кинотеатра. Напомним, начальная цена контракта составляла 32,6 млн рублей.

В рамках работ по восстановлению предусматривалось усиление кирпичных стен и фундамента, замена кровли, замена дверных и оконных проемов, очистка и шлифовка мраморных полов, асфальтобетонная отмостка по всему периметру здания. Кроме этого, планировалась замена вентфасада.

11:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#строительство