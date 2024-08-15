«Сроки уже точно изменятся»: Ольга Абрамова рассказала о строительстве поликлиники в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле придется сдвинуть сроки строительства городской поликлиники. Об этом сообщила и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в соцсетях.

Помимо изменения сроков сдачи объекта, ожидается увеличение стоимости работ. Корректировки вызваны сложностями с поставками строительного материала или оборудования, которые больше не завозят в Россию.

«Конечно, каждое из таких изменений сдвигает нас вправо. Но здесь наша позиция простая — если выбирать между сроками и качеством, мы выбираем качество», — прокомментировала ситуацию Ольга Абрамова.

В выездном совещании принимали участие все причастные к стройке — технический заказчик, подрядчик, проектировщики и администрация Сарапула. Вместе они обсудили список всех правок, время, необходимое для их согласования и внедрения, а также сопутствующее увеличение расходов.

«Ускоряемся как можем, но сроки уже точно изменятся», — высказалась и. о. премьер-министра.

Напомним, к возведению четырехэтажного объекта приступили летом 2023 года. В апреле сообщалось, что готовность объекта превысила 20%. На август готовность поликлиники составляет около 30%.

Первых пациентов в поликлинике Сарапульской городской больницы планировали принять в конце 2024 года, однако теперь сроки завершения строительства сдвинулись на 2025 год, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.