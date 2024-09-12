Гинекологов, стоматологов, терапевтов и анестезиологов-реаниматологов не хватает в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Дефицит гинекологов наблюдается в Удмуртии. Об этом сообщил министр здравоохранения Сергей Багин в ходе брифинга 11 сентября.

«Сейчас у нас в дефиците стоматологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и гинекологи. В этом вопросе мы абсолютно не эксклюзивны», — поделился доктор Багин.

Министр, помимо этого, прокомментировал возможное строительство здания городской поликлиники №1 вместо аварийного дома №9 по улице Ленина в Ижевске. Ранее сообщалось, что участок выделят под соцобъект.

«Шкуру неубитого медведя делить не принято, — с улыбкой ответил Сергей Багин. — Как только здание будет снесено и участок станет свободен, мы будем первыми для строительства лечебного подразделения. То, что там нужна поликлиника, мы не спорим и будем рады, если она появится».