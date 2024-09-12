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Гинекологов, стоматологов, терапевтов и анестезиологов-реаниматологов не хватает в Удмуртии

13:10, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Гинекологов, стоматологов, терапевтов и анестезиологов-реаниматологов не хватает в Удмуртии
13:10, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#врачи\n#Минздрав Удмуртии\n#строительство\n#поликлиника
Фото: ИА «Сусанин»
228
0

Кроме того, в министерстве рассказали о возможном строительстве новой больницы вместо хрущёвки по улице Ленина в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Дефицит гинекологов наблюдается в Удмуртии. Об этом сообщил министр здравоохранения Сергей Багин в ходе брифинга 11 сентября.

«Сейчас у нас в дефиците стоматологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и гинекологи. В этом вопросе мы абсолютно не эксклюзивны», — поделился доктор Багин.

Министр, помимо этого, прокомментировал возможное строительство здания городской поликлиники №1 вместо аварийного дома №9 по улице Ленина в Ижевске. Ранее сообщалось, что участок выделят под соцобъект.

«Шкуру неубитого медведя делить не принято, — с улыбкой ответил Сергей Багин. — Как только здание будет снесено и участок станет свободен, мы будем первыми для строительства лечебного подразделения. То, что там нужна поликлиника, мы не спорим и будем рады, если она появится».

13:10, 12 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#врачи\n#Минздрав Удмуртии\n#строительство\n#поликлиника