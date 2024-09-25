Футбольный стадион на 80 тысяч зрителей взорвали в Малайзии

Шах-Алам. Малайзия. Контролируемый подрыв стадиона Шах-Алам в Малайзии попал на видео. Кадры разрушения крупнейшего спортивного сооружения страны распространились в интернете, передает «МИР-24».

Расположенный в одноименном городе, он вмещал до 80 тыс. зрителей. На стадионе тренировались команда местного клуба «Селангор» и сборная Малайзии. Однако несколько лет назад возведенное в 1994 году сооружение признали аварийным. Демонтаж начался в июле этого года, а остатки «Шах-Алама» взорвали 24 сентября.

Обломки разберут к середине 2025 года. На месте «Шах-Алама» построят временный стадион на 45 тыс. болельщиков. Там будет проводить матчи команда «Селангор».