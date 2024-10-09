Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Предприниматели Удмуртии получат более 400 млн рублей на строительство модульных отелей

08:30, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Предприниматели Удмуртии получат более 400 млн рублей на строительство модульных отелей
08:30, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
265
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#отель\n#строительство\n#туризм
Фото: vk.com/a.brechalov
265
0

В регионе создадут 7 новых баз отдыха.

Ижевск. Удмуртия. Предприниматели Удмуртии получат федеральную субсидию на строительство модульных отелей. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов. 

426 миллионов рублей направят бизнесу текущей осенью в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также им добавят средства из республиканского бюджета.

Поддержку получат 14 проектов, 7 из них являются работающими туробъектами, которые будут расширять номерной фонд. Семь новых баз отдыха появятся в Воткинске, Завьяловском, Шарканском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах. 

Всего будет построено 293 номера и благоустроена инфраструктура вокруг. Планируется возвести дома с панорамными окнами в лес, на Каму и на Воткинский пруд. 

08:30, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
265
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#отель\n#строительство\n#туризм