Предприниматели Удмуртии получат более 400 млн рублей на строительство модульных отелей

Ижевск. Удмуртия. Предприниматели Удмуртии получат федеральную субсидию на строительство модульных отелей. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов.

426 миллионов рублей направят бизнесу текущей осенью в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также им добавят средства из республиканского бюджета.

Поддержку получат 14 проектов, 7 из них являются работающими туробъектами, которые будут расширять номерной фонд. Семь новых баз отдыха появятся в Воткинске, Завьяловском, Шарканском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах.

Всего будет построено 293 номера и благоустроена инфраструктура вокруг. Планируется возвести дома с панорамными окнами в лес, на Каму и на Воткинский пруд.