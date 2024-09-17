Проезд по улице Карла Маркса в Ижевске ограничат у Главпочтамта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно ограничат сквозной проезд по улице Карла Маркса в сторону переулка Северного от перекрёстка с улицей Кирова. Об этом сообщает администрация города.

Ограничение движения вводится из-за старта укладки ливневой канализации под улицей Карла Маркса. На время работ ограничат заезд на улицу Карла Маркса в сторону переулка Северного и выезд с Карла Маркса на улицу Кирова – движение будет открыто лишь по одной полосе.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.