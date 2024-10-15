Силовики задержали бывшего главу Минстроя Рязанской области

Рязань. Рязанская область. Бывший министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский может быть причастен к мошенничеству. Его арестовали по решению суда, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год Василевский получал от руководителей строительных фирм незаконные вознаграждения за помощь в получении госконтрактов и приемки выполненных по ним работ.

Арестован также предполагаемый сообщник экс-чиновника с пакетом, в котором находилось 20 млн рублей.

Василевского заключили под стражу, подельника отправили под домашний арест.