Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Силовики задержали бывшего главу Минстроя Рязанской области

17:48, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Силовики задержали бывшего главу Минстроя Рязанской области
17:48, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Рязань\n#чиновники\n#строительство\n#мошенничество\n#взятки\n#задержание\n#арест
Фото: pxhere.com
72
0

Его предполагаемого сообщника поймали с 20 миллионами рублей наличными.

Рязань. Рязанская область. Бывший министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский может быть причастен к мошенничеству. Его арестовали по решению суда, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год Василевский получал от руководителей строительных фирм незаконные вознаграждения за помощь в получении госконтрактов и приемки выполненных по ним работ.

Арестован также предполагаемый сообщник экс-чиновника с пакетом, в котором находилось 20 млн рублей.

Василевского заключили под стражу, подельника отправили под домашний арест.

17:48, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Рязань\n#чиновники\n#строительство\n#мошенничество\n#взятки\n#задержание\n#арест