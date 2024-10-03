В Удмуртии для сельских специалистов в этом году построят 56 домов

Удмуртия. В Удмуртии для работников сельхозпредприятий в этом году построят 56 домов, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Дома получат ветеринары, трактористы, операторы машинного доения и агрономы. Завершено строительство 14 домов в Воткинском районе, ещё девять возводятся в Алнашском районе, два — в Глазовском, шесть — в Дебёсском, четырнадцать — в Кезском, четыре в Селтинском и семь в Увинском районах.

Через пять лет работники смогут выкупить дома за 10% от стоимости, через 10 лет – всего за 1%.