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В Удмуртии для сельских специалистов в этом году построят 56 домов

17:30, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии для сельских специалистов в этом году построят 56 домов
17:30, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
288
0
#Удмуртия\n#строительство\n#господдержка
Фото: Александр Бречалов
288
0

14 объектов уже готовы.

Удмуртия. В Удмуртии для работников сельхозпредприятий в этом году построят 56 домов, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Дома получат ветеринары, трактористы, операторы машинного доения и агрономы. Завершено строительство 14 домов в Воткинском районе, ещё девять возводятся в Алнашском районе, два — в Глазовском, шесть — в Дебёсском, четырнадцать — в Кезском, четыре в Селтинском и семь в Увинском районах.

Через пять лет работники смогут выкупить дома за 10% от стоимости, через 10 лет – всего за 1%. 

17:30, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
288
0
#Удмуртия\n#строительство\n#господдержка