Движение по улице Кунгурцева в Ижевске ограничат на десять дней

Ижевск. Удмуртия. По улице Кунгурцева в Ижевске на десять дней ограничат движение. Об этом сообщает администрация города.

На участке от дома №20 по улице Кунгурцева до улицы Выставочной ведётся строительство теплосети, предназначенной для подключения к централизованной системе теплоснабжения нового ЖК на Воткинском шоссе.

Ограничение будет действовать с 8 по 18 октября. Автомобилистам рекомендуют заранее продумать альтернативные маршруты.