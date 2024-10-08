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Движение по улице Кунгурцева в Ижевске ограничат на десять дней

10:50, 08 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Движение по улице Кунгурцева в Ижевске ограничат на десять дней
10:50, 08 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
152
0
#Ижевск\n#строительство\n#ограничение движения
Фото: Яндекс Карты
152
0

На участке идёт строительство теплосети для нового ЖК на Воткинском шоссе.

Ижевск. Удмуртия. По улице Кунгурцева в Ижевске на десять дней ограничат движение. Об этом сообщает администрация города.

На участке от дома №20 по улице Кунгурцева до улицы Выставочной ведётся строительство теплосети, предназначенной для подключения к централизованной системе теплоснабжения нового ЖК на Воткинском шоссе.

Ограничение будет действовать с 8 по 18 октября. Автомобилистам рекомендуют заранее продумать альтернативные маршруты.

10:50, 08 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
152
0
#Ижевск\n#строительство\n#ограничение движения