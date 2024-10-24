До конца октября в сквере у дома №82 по улице Молодёжной в Ижевске посадят новые деревья

Ижевск. Удмуртия. В течение недели между домами №80 и №82 по улице Молодёжной в Ижевске пройдёт компенсационная высадка деревьев. Об этом сообщила администрация Ижевска.

Напомним, в феврале возник общественный резонанс из-за строительства торгового центра на месте сквера у дома №82. Тогда глава города Дмитрий Чистяков договорился с предпринимателем о приостановке строительных работ, после чего провёл с местными жителями две встречи, на которых объяснил, что вырубка деревьев ведётся на законных основаниях. Позднее градоначальник признал критику горожан из-за этой ситуации.

Теперь в администрации города сообщили, что до конца октября на участке пройдёт компенсационная высадка деревьев — там должны посадить 42 ясеня.