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До конца октября в сквере у дома №82 по улице Молодёжной в Ижевске посадят новые деревья

12:00, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
До конца октября в сквере у дома №82 по улице Молодёжной в Ижевске посадят новые деревья
12:00, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#Ижевск\n#строительство\n#деревья
Источник фото: ИА «Сусанин»
115
0

В феврале возник общественный резонанс после вырубки берёз для будущего торгового центра.

Ижевск. Удмуртия. В течение недели между домами №80 и №82 по улице Молодёжной в Ижевске пройдёт компенсационная высадка деревьев. Об этом сообщила администрация Ижевска.

Напомним, в феврале возник общественный резонанс из-за строительства торгового центра на месте сквера у дома №82. Тогда глава города Дмитрий Чистяков договорился с предпринимателем о приостановке строительных работ, после чего провёл с местными жителями две встречи, на которых объяснил, что вырубка деревьев ведётся на законных основаниях. Позднее градоначальник признал критику горожан из-за этой ситуации.

Теперь в администрации города сообщили, что до конца октября на участке пройдёт компенсационная высадка деревьев — там должны посадить 42 ясеня.

12:00, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#Ижевск\n#строительство\n#деревья