Движение по части улицы Холмогорова в Ижевске закроют на выходные

Ижевск. Удмуртия. На выходные в Ижевске перекроют движение всех видов транспорта по улице Холмогорова в районе перекрёстка с улицей Пушкинской. Об этом сообщает администрация города.

«С 00:00 20 июля до 05:00 22 июля будет ограничено движение транспорта по Холмогорова в районе перекрестка с Пушкинской. Маршруты общественного транспорта будут перенаправлены на другие улицы. Просим водителей соблюдать правила безопасности и заранее выбирать альтернативные маршруты движения», — говорится в сообщении.

Причина тому — ремонт теплотрассы.