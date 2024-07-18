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Движение по части улицы Холмогорова в Ижевске закроют на выходные

08:30, 18 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Движение по части улицы Холмогорова в Ижевске закроют на выходные
08:30, 18 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
167
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#теплотрасса
Фото: ИА "Сусанин"
167
0

Здесь ведётся ремонт теплотрассы. 

Ижевск. Удмуртия. На выходные в Ижевске перекроют движение всех видов транспорта по улице Холмогорова в районе перекрёстка с улицей Пушкинской. Об этом сообщает администрация города.

«С 00:00 20 июля до 05:00 22 июля будет ограничено движение транспорта по Холмогорова в районе перекрестка с Пушкинской. Маршруты общественного транспорта будут перенаправлены на другие улицы. Просим водителей соблюдать правила безопасности и заранее выбирать альтернативные маршруты движения», — говорится в сообщении.

Причина тому — ремонт теплотрассы.

08:30, 18 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
167
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#теплотрасса