Премьер-министр Удмуртии рассказал, почему на проезде Копровом в Ижевске используют метод холодного ресайклинга

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов и глава Ижевска Дмитрий Чистяков проверили ремонт проезда Копрового и улицы Ленина. На мероприятии 15 июля побывал корреспондент «Сусанина».

В ходе посещения улицы Ленина Ярослав Семенов отметил, что на ижевских тротуарах впервые укладывают широкоформатную плитку. Также планируется заменить тополя на новые деревья и увеличить число парковочных мест.

«Полностью завершить работы планируется к началу сентября, но точно не позднее 19 сентября – в День Оружейника», — рассказал Дмитрий Чистяков.

Далее руководители республики и города проверили ход ремонтных работ на проезде Копровом. Из-за того, что по дороге часто ездят большегрузы, было принято решение усилить её методом холодного ресайклинга – под дорогой создается прочная монолитная подушка в 18 см, которая позволяет трассе дольше оставаться в рабочем состоянии.

Отвечая на вопрос о том, почему для ремонта дороги не используется бетон, председатель правительства Удмуртии сообщил, что укладка бетонного основания стоит значительно дороже и требует перекрытия движения, так как минимальный срок для затвердевания бетона – 28 дней.

Премьер-министр республики отметил, что метод холодного ресайклинга давно зарекомендовал себя в Удмуртии, но в Ижевске применяется впервые. Он поделился, что на ремонт Копрового выделено около 90 млн рублей.

Напомним, работы на объекте стартовали во второй половине июня.