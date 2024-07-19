Троллейбусы в Ижевске перестанут ходить по улицам Пушкинской и Майской в выходные

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили об изменении маршрутов автобусов и троллейбусов в северном микрорайоне на предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, из-за ремонта теплотрасс будет перекрыто сквозное движение по улице Майской на участке от Пушкинской до Щорса, а также закроют дорогу по улице Холмогорова на таком же отрезке.

Потому в выходные автобусы №26 и №79 будут курсировать так: ул. Удмуртская — ул. 10 лет Октября — ул. Пушкинская — далее по маршруту (и обратно).

Автобус №19: ул. Удмуртская — ул. 10 лет Октября — ул. Пушкинская — далее по маршруту.

Автобус №29: ул. Удмуртская — ул. 10 лет Октября — ул. Пушкинская — ул. Холмогорова — далее по маршруту.

Движение троллейбусов:

1 маршрут: Центр — ул. Советская — ул. Удмуртская — ул. Воткинское шоссе — Дом печати (и обратно).

7 маршрут: Центр — ул. Советская — ул. Удмуртская — ул. Дзержинского — ул. Труда (и обратно).

4 маршрут будет закрыт.