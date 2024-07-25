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В администрации Ижевска прокомментировали демонтаж рельс на проезде Копровом

11:00, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В администрации Ижевска прокомментировали демонтаж рельс на проезде Копровом
11:00, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
213
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#проезд Копровый
Фото: ИА «Сусанин»
213
0

Собственники путей отказались от демонтажа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевской администрации прокомментировали ликвидацию старых рельсовых путей на проезде Копровом. 

«Собственники путей отказались от демонтажа», — рассказали в администрации.

Местные жители в таком случае предлагают собственникам самостоятельно следить за состоянием межрельсового покрытия.

Напомним, ремонт на объекте стартовал во второй половине июня. На проезде укладывают новое покрытие методом холодного ресайклинга. Дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальта.

11:00, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
213
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#проезд Копровый