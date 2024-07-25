В администрации Ижевска прокомментировали демонтаж рельс на проезде Копровом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевской администрации прокомментировали ликвидацию старых рельсовых путей на проезде Копровом.

«Собственники путей отказались от демонтажа», — рассказали в администрации.

Местные жители в таком случае предлагают собственникам самостоятельно следить за состоянием межрельсового покрытия.

Напомним, ремонт на объекте стартовал во второй половине июня. На проезде укладывают новое покрытие методом холодного ресайклинга. Дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальта.