На проезде Копровом в Ижевске по ночам кладут основание новой дороги

Ижевск. Удмуртия. На проезде Копровом в Ижевске идёт укладка основания методом холодного ресайклинга. Об этом в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«Специальная машина делает прочную смесь из старого покрытия, щебня и специальных вяжущих материалов и тут же укладывает этот состав на проезжую часть. Работа кропотливая — делают её небольшими участками. Техника активизируется по ночам, чтобы не мешать дневному трафику. Полностью движение на Копровом не перекрываем», — написал градоначальник.

Сами долгожданные работы по одной из самых проблемных дорог столицы Удмуртии стартовали в конце июня.