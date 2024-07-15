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На проезде Копровом в Ижевске по ночам кладут основание новой дороги

10:45, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На проезде Копровом в Ижевске по ночам кладут основание новой дороги
10:45, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
339
0
#ремонт дорог\n#проезд Копровый
Фото: администрация Ижевска
339
0

Работа ведётся методом холодного ресайклинга.

Ижевск. Удмуртия. На проезде Копровом в Ижевске идёт укладка основания методом холодного ресайклинга. Об этом в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«Специальная машина делает прочную смесь из старого покрытия, щебня и специальных вяжущих материалов и тут же укладывает этот состав на проезжую часть. Работа кропотливая — делают её небольшими участками. Техника активизируется по ночам, чтобы не мешать дневному трафику. Полностью движение на Копровом не перекрываем», — написал градоначальник.

Сами долгожданные работы по одной из самых проблемных дорог столицы Удмуртии стартовали в конце июня

10:45, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
339
0
#ремонт дорог\n#проезд Копровый