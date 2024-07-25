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В Ижевске завершили расширение перекрестка Сарапульского тракта и улицы Пойма

12:35, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске завершили расширение перекрестка Сарапульского тракта и улицы Пойма
12:35, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Ижевск\n#ремонт дорог
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
129
0

На объекте уложили асфальт в два слоя и установили дополнительную секцию светофора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили расширение перекрестка Сарапульского тракта и улицы Пойма. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорогу расширили в трех направлениях, асфальт уложили в два слоя. Для безопасности движения на объекте нанесли разметку и установили дополнительную секцию светофора.

Ремонт дороги выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и на средства региональной субсидии.

Напомним, работы на перекрестке стартовали 18 июня этого года.

12:35, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Ижевск\n#ремонт дорог