На проезде Копровом в Ижевске стартовали дорожные работы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали ремонт проезжей части на проезде Копровом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Работы выполняет подрядная организация «Радонеж» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Будет обновлено 2 км дороги от Воткинского шоссе до улицы Автозаводской.

Рабочие начали обустраивать основание дороги методом холодного ресайклинга. Под будущим асфальтовым покрытием планируют создать монолитное основание, которое решит проблему разрушения асфальта тяжелой техникой. Помимо основания, рабочие уложат два слоя асфальта и установят бордюры.

Также на месте с 17 июня уже идёт ремонт тротуара.

Напомним, что начало работ на проезде Копровом несколько раз откладывали. Сначала техника должна была выйти во второй половине мая, потом сроки сдвинули на июнь. Далее выяснилось, что идёт поиск подрядчика, который должен начать работы в конце июня. Уточняется, что на время ремонта не планируется полностью перекрывать проезд.