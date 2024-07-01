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Движение трамваев по улице Ленина в Ижевске вновь будут перекрывать в ближайшие три вечера

13:10, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Движение трамваев по улице Ленина в Ижевске вновь будут перекрывать в ближайшие три вечера
13:10, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
187
0
#Ижевск\n#ограничение движения\n#ремонт дорог\n#трамваи
Фото: ИА «Сусанин»
187
0

На участке между Карла Маркса и Орджоникидзе продолжится капитальный ремонт полотна.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь три дня подряд с вечера и до утра будут перекрывать движение трамваев по улице Ленина на участке от Карла Маркса до Орджоникидзе. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, здесь продолжатся работы по капитальному ремонту трамвайных путей.

Трамваи перестанут ходить:

- с 20:30 понедельника, 1 июля, до 05:00 вторника, 2 июля;

- с 20:30 вторника, 2 июля, до 05:00 среды, 3 июля;

- с 20:30 среды, 3 июля, до 05:00 четверга, 4 июля.

Движение будет организовано:

2 маршрут по 8 маршруту: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Промышленная и обратно;

5 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса - Центр - ул. Огнеупорная и обратно;

10 маршрут по 11 маршруту: ул. Ворошилова - ул. Промышленная и обратно.

Владельцам ежемесячных проездных на трамвай напоминают, что ими можно воспользоваться для оплаты проезда в троллейбусе.

13:10, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
187
0
#Ижевск\n#ограничение движения\n#ремонт дорог\n#трамваи