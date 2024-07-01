Движение трамваев по улице Ленина в Ижевске вновь будут перекрывать в ближайшие три вечера

На участке между Карла Маркса и Орджоникидзе продолжится капитальный ремонт полотна.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь три дня подряд с вечера и до утра будут перекрывать движение трамваев по улице Ленина на участке от Карла Маркса до Орджоникидзе. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, здесь продолжатся работы по капитальному ремонту трамвайных путей.
Трамваи перестанут ходить:
- с 20:30 понедельника, 1 июля, до 05:00 вторника, 2 июля;
- с 20:30 вторника, 2 июля, до 05:00 среды, 3 июля;
- с 20:30 среды, 3 июля, до 05:00 четверга, 4 июля.
Движение будет организовано:
2 маршрут по 8 маршруту: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Промышленная и обратно;
5 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса - Центр - ул. Огнеупорная и обратно;
10 маршрут по 11 маршруту: ул. Ворошилова - ул. Промышленная и обратно.
Владельцам ежемесячных проездных на трамвай напоминают, что ими можно воспользоваться для оплаты проезда в троллейбусе.