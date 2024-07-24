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Дорожники начали укладывать нижний слой асфальта на проезде Копровом в Ижевске

15:00, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Дорожники начали укладывать нижний слой асфальта на проезде Копровом в Ижевске
15:00, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#проезд Копровый
Фото: ИА «Сусанин»
182
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Основание, выполненное методом холодного ресайклинга, почти готово. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проезде Копровом завершается укладка основания ремонтируемой дороги. Параллельно с этим рабочие начали заливать нижний слой асфальта. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Толщина основания составляет 18 см. Этого, по словам главы города, будет достаточно для снижения риска появления колеи. Общая толщина дорожного полотна с основанием и двумя слоями асфальта составит порядка 30 см.

Дмитрий Чистяков напомнил, что проезд должны сдать до 30 августа. Работы ведутся по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. 

15:00, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#проезд Копровый