Дорожники начали укладывать нижний слой асфальта на проезде Копровом в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проезде Копровом завершается укладка основания ремонтируемой дороги. Параллельно с этим рабочие начали заливать нижний слой асфальта. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Толщина основания составляет 18 см. Этого, по словам главы города, будет достаточно для снижения риска появления колеи. Общая толщина дорожного полотна с основанием и двумя слоями асфальта составит порядка 30 см.

Дмитрий Чистяков напомнил, что проезд должны сдать до 30 августа. Работы ведутся по ночам, чтобы не мешать движению транспорта.