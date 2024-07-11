На 19 улицах частного сектора в Ижевске проведено щебенение.

Ижевск. Удмуртия. На 19 улицах в частном секторе Ижевска провели щебенение. Об этом сообщает администрация города.

Перечень участков, которые наиболее нуждаются в ремонте, определили на основе обращений жителей и по предписаниям надзорных органов. В него попали улицы в Первомайском, Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах. Все работы выполнены за счёт средств городского бюджета.

Фронт работ составили участки на следующих улицах, переулках и проездах:

Аграрная, Ястребовский, Ботеневский, Юниоров, Обнорского, Демократическая, Партизанский, Парашютная, Леваневского, Сибирская (2 участка), Крылова (2 участка), Шебердейка, Орсовская, Саврасова, Левитана, Потёмкина, Транзитный.