На 19 улицах частного сектора в Ижевске проведено щебенение.

Работы выполнены за счёт городского бюджета.
Ижевск. Удмуртия. На 19 улицах в частном секторе Ижевска провели щебенение. Об этом сообщает администрация города.
Перечень участков, которые наиболее нуждаются в ремонте, определили на основе обращений жителей и по предписаниям надзорных органов. В него попали улицы в Первомайском, Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах. Все работы выполнены за счёт средств городского бюджета.
Фронт работ составили участки на следующих улицах, переулках и проездах:
Аграрная, Ястребовский, Ботеневский, Юниоров, Обнорского, Демократическая, Партизанский, Парашютная, Леваневского, Сибирская (2 участка), Крылова (2 участка), Шебердейка, Орсовская, Саврасова, Левитана, Потёмкина, Транзитный.