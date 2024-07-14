14 июля откроют движение по отремонтированной полосе на путепроводе от аэропорта до трассы Ижевск-Воткинск



Завьялово. Удмуртия. 14 июля движение транспорта на путепроводе через железнодорожные пути на объездной дороге Ижевска запустят через отремонтированную полосу. Объект находится на участке от автодороги Ижевск-Аэропорт до трассы Ижевск-Воткинск. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Порядок проезда будет регулироваться светофором.

«Ремонт начался в апреле этого года. С правой стороны на проезжей части мы полностью убрали гидроизоляцию, защитный и выравнивающие слои и старый асфальт. Обустроили сопряжение моста с насыпью. В начале недели уложили выравнивающий слой нового асфальтобетона. В настоящее время заканчиваем бетонировать швы. Но до начала движения материал должен стабилизироваться и набрать определенную степень прочности. Для этого ему надо отлежаться. В воскресенье — в первой половине дня — будет перезапуск движения. И мы приступим к ремонту второй стороны путепровода. Данная полоса будет полностью перекрыта и начнется демонтаж верхнего изношенного покрытия» — поделился информацией начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений регионального «Управтодора» Максим Зоренко.

Полностью закончить ремонт путепровода дорожники должны в сентябре 2024 года.